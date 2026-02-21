Музтеатр, опера «Борис Годунов»

Сегодня выходной!!!

Утром милый приезжал 😍

Повесил в ванной две полки для шампуни, повесил шкаф-зеркало в ванной, урааа!!! такая красота!!! И поехал на работу.

А я вечером нарядилась и поехала в театр, одна, но с таким удовольствием! Во-первых, сильно порадовалась тому, что оперы теперь с субтитрами. Потому что сложновато для восприятия. Сегодня я хотя бы поняла смысл постановки. Это было невероятно здорово! Полный зал людей, сильнейший голоса, едины порыв, шикарное настроение!!! прям столько эстетического удовольствия… А после театра я зашла в наш любимый с милым, ресторанчик Паназиатской кухни «ФоБо», съела вкуснейший Том ям, и счастливая поехала домой!!