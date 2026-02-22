На берегу Псекупса, Горячий Ключ

Супер день сегодня! Утром наводила порядки, потом собралась: нарядилась в платьишко бирюзовое и белые ботиночки, дождалась Катюшу (пока ее ждала, начала обдирать обои в коридоре))). И мы поехали к волшебнице Татьяне Тихоновне! Отлично съездили… аж легче стало…

Вернулись домой и… Сидим в машине, не хотим идти по домам. Решили спонтанно ехать в мини-путешествие!! быстро ко мне зайти, я переоделась, кофе вкуснейший в термос, и в путь!! приехали в Горячий ключ, погуляли вдоль озера, покормили уточек. До этого пришлось купить дождевики, потому что пошёл дождь. А потом поехали мимо Старого Замка в сторону Фанагорийской. Там нашли цветущий цикламен, постояли на берегу реки, подышали, пообщались, посмеялись… Жизнь такая прекрасная…

На обратном пути пересеклись с Женей – он с работы выезжал. И на двух машинах помчали в КРД.

И он ко мне домой… чудесно пообщались… так люблю его…

