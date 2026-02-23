Шутка про Машу и попкорн для нее)))

Утром встала, сообщение милому отправила с поздравлением. И сыну. Также поздравила братьев и знакомых мужчин. Душ, красотка, собралась и на работу. В ВБ забрала для милого подарочки. Сегодня хороший день по продажам, прям приятно и неожиданно - супер! А ещё случайно повезло: банка икры. Буду делиться! Катя и Маша - после работы уже на очереди)))) настроение замечательное! И неожиданная радость: приехал любимый! А я и не ждала сегодня..))) померил мои подарки – решил, что ничего не нравится. И придумал тот же новый подарок: провода для прикуривания в машину. Пообщались, пообнимались. Закончился рабочий день. И поехали на двух машинках! Сначала до Табриса до Кати, ей икорку. Потом оставили мою машину, и на большой поехали за Машей. Довезли её до дома, постояли пообщались поржали. И все по домам! Я в душ, книгу и спать… чудесный день!