by natalytry
Подъём, вкуснейший кофе с апельсиновым соком на балконе. Собралась и на работу. Настроение огонь! И продажи чудесные! Сегодня выяснила, что я выполнила несколько акций, и получу несколько премий! Урррааа!!! Днём заезжал любимый, привёз мне вкуснейшего горячего супчика – солянку собственного приготовления. Кайф! С таким удовольствием покушала. Днём работа, созвоны. Выходной неожиданно сделала завтра, урррааа!!! Вечером любимый приехал к нам на ужин. Вове очень нравится с ним общаться. Так мило и душевно все вместе пообщались!!!
