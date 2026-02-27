Сегодня много домашних дел: уборка, много стирок, приготовить вкуснейшее мяско по-французски, маме через доставку отправить пусковое зарядное устройство, потом вспомнить про костюм заказанный, отменить доставку. На днях костюм заберу, все вместе сложу, и отправлю. Днём даже немного поспала. Забегал Ваня шнмтж, пообщались, попил кофе. Отвезла сына на автовокзал, отправила к отцу. Доехала до дендрария, там погуляли с Катей, пообщались, здорово так! Хоть и холодно, но настроение замечательное. И решили после прогулки, что надо ещё дальше прогуляться. Поехали до нашего любимой кафе на Кореновской, съели вкуснейший хачапури по-аджарски, и сытыми круглыми колобочками поехали домой)))