by natalytry
Утром рано приехал любимый, ура! Разбирался с проводкой в прихожей, где я ободрала обои. Сделал над прачечной вывод проводов, проштробил, уложил, замазал алебастром. Много обниматься, много целоваться, много всякого классного делать. Навела порядки, пока он работал, испекла тортик. Настроение огонь, самочувствие огонь, какая жизнь прекрасная!!! Сегодня прям марафон у нас. Вечером прогулялись до магазина за вкусняшками. И пригласили Машутку поиграть вечером в Монополию. Скатались за ней, взяли вкусненькое, и общались, играли, смеялись. Аж до часу ночи. Чудо день, чудо вечер, чудо жизнь!
28th February 2026 28th Feb 26

Nata

Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
