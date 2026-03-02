Мяу

Подъём, чудесное настроение! Завтрак, уборка после выходных, приготовила вкуснейшие котлетки. Собралась и на работу. Сын приехал, а я уже была на работе. Забыл ключи. Пришлось отправлять доставкой. Настроение огонь, самочувствие огонь!!!! в такую погоду хочется гулять, общаться, смеяться. А я на работе, ну и ладно)))) сходила маме отправила посылку (пусковое зарядное для аккумулятора автомобиля и классный костюмчик чёрный под лён: брючки лёгкие и рубашка с удлинённой спинкой). Просто, придёт только через неделю после 8 марта, ну а что теперь сделать. Забегал любимый ненадолго, могли бы пообщаться и подольше, но у меня был созвон обучающий. На работе сегодня почти тишина))) все пошли гулять, ловить тёплое солнышко.