Подъём, вкусный завтрак. Один выходной. Очень сильно захотелось прогулки по родным полям. Милый со мной не смог, потому что разболелся. Доехала до полей, шикарно погуляла! Наконец-то увидела намеки на начало весны, настроение улучшилось! После прогулки за продуктами. Дома… приготовила оч вкусное мяско с овощами в духовке. И потом режим тряпочка… вечером сняла трубу с газовой колонки, замерила и поехала в Лемана. Купила. Заехала на робот-мойку!!! Наконец-то машинка стала чистая. Ненадолго, конечно - у нас мокро и дождливо. А в итоге эта гребаная труба не подошла. Я аж плакала стояла в кухне. Вернула старую и пошла купаться. Сил моих нет