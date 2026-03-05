Previous
Next
by natalytry
Photo 2250

Подъём, вкусный завтрак. Один выходной. Очень сильно захотелось прогулки по родным полям. Милый со мной не смог, потому что разболелся. Доехала до полей, шикарно погуляла! Наконец-то увидела намеки на начало весны, настроение улучшилось! После прогулки за продуктами. Дома… приготовила оч вкусное мяско с овощами в духовке. И потом режим тряпочка… вечером сняла трубу с газовой колонки, замерила и поехала в Лемана. Купила. Заехала на робот-мойку!!! Наконец-то машинка стала чистая. Ненадолго, конечно - у нас мокро и дождливо. А в итоге эта гребаная труба не подошла. Я аж плакала стояла в кухне. Вернула старую и пошла купаться. Сил моих нет
5th March 2026 5th Mar 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
617% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact