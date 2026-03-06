Слишком ранний подъём. Сил ноль. Кое-как приготовила завтрак, покушала, снова легла. Общалась в WhatsApp с Женечкой моей, даже немножко приободрилась. Навела порядки дома, приготовила завтрак ребёнку. И даже сделала маникюр! Яркие, красные, как давно хотела! И на работу. Сегодня приехала Оксана, провести инвентаризацию. Как хорошо, что она сегодня была! Помогла мне с продажами. А то мне очень было плохо сегодня, вообще не соображала. Пришлось взять на завтра выходной. Мотивацию дня скинула Оксане. Мне очень, очень плохо. На автомате доехала до дома, налила ванну, полежала там в пене, потом переползла в постель.