Заброшенная водонапорная башня в Славянске

Второй выходной. И чудесный день! Утром включила стирку, позавтракала, быстро собралась, и приехал милый. Мы сегодня поехали в Славянск. По пути заехали к реке, в грязь, окончательно замарали машинку. Потом на мойку, привести её в порядок. Потом за вкусняшками, потом в хоз Магазин, и на квартиру. Я пошла убираться на балконе, а любимый поехал решать вопросы с памятником. Потом вернулся, мы вместе собрали восемь мешков всякого ненужного. Я отобрала себе классные книги для домашней библиотеки, но так хотела забрать всё! Потом смотрели старые фотографии… Так душевно… сводил меня до старой водонапорной башни, люблю заброшки. Часть собранных мешков мусора спустили и вывезли. Потом в офигенную любимую пельменную. Сытые и довольные, круглые как колбочки, поехали домой… Любимый рядом, дорога, настроение чудесное, погода восхитительная… Боже, жизнь, какая же ты прекрасная…. Зашли за продуктами, книги и всё остальное подняли ко мне. Вову накормила. Сходила забрала колонку Алису, и на ВБ. Приготовила маринад для ребрышек, замариновала. И картошечку подготовила, завтра запеку с прованскими травами. И спать. Сын кашлял ночью, лечила молоком с мёдом.