Сегодня у мамочки день рождения!!

Утром доделала видеопоздравление, приготовила завтрак, мини-уборка. Передачу букета маме организовал брат)) Собралась пораньше, доехала до работы, оставила машину, дождалась милого. Скатались с ним в МФЦ, оставили заявку на льготу по к/у (а то он за январь заплатил 16к за квартиру, в которой никто не живёт). Вернул меня к работе, сходили накупили вкусняшек, и я пошла работать. Настроение замечательное, самочувствие – словно заболевать пытаюсь, но я против. Активно пью всякие лекарства. Нельзя разболеться! По продажам скромно. Вечером до ЯП, забрала Машу и в район Красной Площади за стульями.