Кайфушная моя принцесса

Утром встала, даже слышу лучше, как здорово! И начала наводить порядки. Значит, точно выздоравливаю))) даже книги все пропылесосила. Покрасила волосы. Приготовила пюре и мяско замаринованное пожарила. Приехал любимый, привёз вкусняшки, лекарства. Покушали, и он уехал на работу. Днём немного отдохнула, сил ещё маловато. Досмотрела сериал «князь Андрей». И пошла зачищать стены в коридоре! И потом развела шпаклёвку, выровняла в нескольких местах стены. Сходила в магазин, посмотрела фильм и спааааать
21st March 2026 21st Mar 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
