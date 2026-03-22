Главные помощницы по сборке мебели в прихожую

Утро встала, настроение огонь, самочувствие чудесное! Приготовила себе вкуснейший кофе бамбл, с таким удовольствием пила на балконе. Солнце светит, счастье! Подготовилась к поклейке обоев, наклеила полторы стены – как раз там, где будет стоять прихожая. Распаковала четыре коробки упаковки от составных частей прихожей. Начала потихоньку собирать по бумажной инструкции. Устала… Собирала собирала и устала. Еще и перепутала немного, придется переделывать. Пошла прогулялась, +18, все зацветает, такое чудо вокруг!! Пришла домой, включила какое-то кинишко милое, и продолжила собирать мебель. Приехал любимый с работы, и сборка шкафа пошла совсем в другом ключе – быстро, эффективно, красиво! Обожаю этого мальчишку. Собрали большую часть, но не всё. Милый уехал, я в душ, и отдых. День супер