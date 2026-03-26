Подъём в шесть. Приготовила мяско по-французски. Навела порядки. И поехала в МФЦ. Подала документы на продление прав. Цена госпошлины, конечно… без комментариев. Через 10 дней получу готовые.

И на работу. Сегодня у меня инвентаризация. Как обычно, это на весь день.

Но утро началось очень бодро: я зашла, а в санузле шланг подвода воды протёк. Устроили потоп. Сосед сантехник пришёл, очень быстро все починил! Но потом выяснились последствия: мы затопили снизу помещение кальянной. Днём согласовывала с руководством подарок на извинение. Вечером зашла подарила. Парень доволен, конфликт исчерпан, все красавчики!

Приехал вечером милый, немножко пообщались, сложил мне коробки для завтрашней поездки в мою машину, и уехал.

