На вершине горы Машук, Пятигорск

Насыщенный, но странный день.

Рано встала, собрала чемодан, выпила кофе, сдала квартиру.

Такси и на ЖД вокзал.

Там оставила в камере хранения чемодан, купила билет на электричку до Пятигорска. Ехать всего лишь 40 минут.

Добралась)))) красиво!

Покушала в кафе, на такси, и до озера Провал. И там все основные достопримечательности: смотровые, парк цветник, поднялась на подъёмнике на гору Машук, там туманище. Очень атмосферно!

Пила тёплый нарзан. Видела те самые «бесстыжие ванны», но сглупила и даже ножки не намочила там. А надо было!

Много гуляла, но фон дня сниженный, настроение такое же. Все тараканы повылазили.

Когда слушала уличного музыканта с виолончелью, даже расплакалась…

Вернулась в Минеральные Воды на ласточке. Села на поезд до Краснодара.

В 2 ночи была на месте. Такси и домой… кормить кошек, душ, спать… завтра на работу.