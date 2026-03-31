Красота среди запустения

Меня опять подняли в 4:30. И больше не смогла уснуть. Сил моих больше нет((( Приготовила омлет, чувствую себя тряпкой. Несколько часов ничего не делала, потом надоело, встала, включила в наушники Римму, и пошла: очень тщательная уборка с пылесосом, с содой и солью, несколько стирок, приготовить обед на работу, разобрать чемодан. Собралась и сходила к ЛОРу. Забрала озон, и на почте посылку. Взбодрилась после уборки и прогулки! Собралась и на работу. Доделала наконец-то инвентаризацию, вроде все остатки выровняли. Прошла со свечкой магазин - а то мы начали болеть здесь. Был обучающий созвон. Людей немного, но были.