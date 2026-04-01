Вчера рыжую-пушистую изгнала прям с вечера на балкон, поэтому наконец-то чудесно выспалась! Теперь она там и будет ночевать в ближайшее время. Умылась, начала готовить обед, параллельно приготовила завтрак, покушала. Приготовила, собралась и на работу. Танюшка скинула чудесный прогноз для Тельцов на апрель, и я как-то сразу в него поверила. Там чудесное: о том, что после апреля финансовая стабильность выйдет на плюс, на большой плюс. В апреле надо закончить старые дела, кармические отработки))) а дальше только вверх. Как-то очень я поверила в этот чудесный прогноз. Составила список дел-хвостиков, начала их делать и вычёркивать.

Сходила до швейной фурнитуры, купила нужные пуговки. Все кругом цветёт, такая красота!

Достала ноут старый, там фотографиях за 23-й год наводила порядки.