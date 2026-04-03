Сегодня был невероятно насыщенный день. Утром собралась, нарядилась, погладила вещи сыну, взяла их с собой в машину. Они с Андреем приехали из станицы, я их встретила на вокзале, и мы поехали к кадетскому корпусу. Там встретились с Алексеем Алексеевичем, пока ждали, прогулялись по району, пообщались. И пошли на день открытых дверей. Интересно, здорово, но уже в середине мероприятия стало понятно, что сыну моему это не подходит. Закончили, доехали до меня, пообедали. Пообщались насчёт будущего сына. Вова умчался встречаться с друзьями. А я поехала развозить товар. Сегодня 10 точек. Неожиданно быстро это все закончилось, хотя думала что пятница, простою в пробках. Но нет! Повезло! Домой и отдыхать.