Хотелось бы так же безмятежно лежать

Утром домашние дела. Вова собрался в гости к Степе, до этого мы сходили на ВБ за шортами. И тут он мне заявил, что доучиваться будет на Алтае. А у меня и так состояние не очень ровное, ну меня и шатнуло знатно. Выбило из колеи меня это заявление, до слез. Приехал милый, купил валерьянки, включили кино «Буратино», и мы ушли в горизонтальный режим. Потом он уехал на работу. А я до вечера просто в разбитом состоянии. Минус день из жизни. Смотрела сериал «Бизон» и плакала. Что-то слишком много сторон моей жизни разваливается. Я не знаю, на что мне опереться.