Вроде выспалась. Самочувствие отвратительное. Поджарила блинчики с творогом. Вкусно! Приготовила обед. Приехал милый. Меня снова накрыло. И похоже ВСЕ. мы ———- … я на афобазоле и пока в анабиозе, держусь. На работу. Днём упаковала две посылки на Алтай: маме мясорубку, моей Женечке хлебопечку. Делала рабочие моменты, смотрела сериал «Бизон» с Безруковым, чудесный. Много разговаривала с моей Женечкой, она ставила мне мозги на место. Приходит какое-то облегчение, да и таблеточки работают. Вечером до Димы, забрала Вову, отдала чехол для машины для собаки. Отправила две посылки. Душ и отдыхать.