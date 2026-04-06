Подъём в шесть. Вроде выспалась, таблеточки работают. Состояние ровное, наконец-то. Переоделась в спортивное, доехала до Табриса, оставила машину и в дендрарий на пробежку. Там расцвели тюльпаны, магнолия. Красота невероятная! Пробежалась, пофотографировала. Домой, полезный завтрак. Перевешивала в спальне картины. В зале развесила рамки с нашими фотографиями. Собралась и на работу. Сегодня +20 и невероятное чудесное солнце! На работе тихо. Один созвон с руководством. Вечером приехал, но непонятно всё. Домой, душ, отдых.