by natalytry
Подъём в шесть. Вроде выспалась, таблеточки работают. Состояние ровное, наконец-то. Переоделась в спортивное, доехала до Табриса, оставила машину и в дендрарий на пробежку. Там расцвели тюльпаны, магнолия. Красота невероятная! Пробежалась, пофотографировала. Домой, полезный завтрак. Перевешивала в спальне картины. В зале развесила рамки с нашими фотографиями. Собралась и на работу. Сегодня +20 и невероятное чудесное солнце! На работе тихо. Один созвон с руководством. Вечером приехал, но непонятно всё. Домой, душ, отдых.
6th April 2026 6th Apr 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
