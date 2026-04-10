Сегодня я планировала поклеить обои в коридоре (спойлер: план удался только частично, перенесено на завтра). Всё ремонтное распаковала, разложила. Две полосы наклеила, очень неудобно одной: потолки высокие, стульчик низкий, сверху падают обои, так устала. Сделала перерыв, и увидела вдруг на Ав - шикарный стеллаж продают! Такой, какой мне нужен для моей библиотеки! Быстро в душ, собраться, доехать до Западного обхода, забрать. Крутой какой! Только пока доперла на пятый этаж, очень устала. Прибила доски сзади, книги красиво выставила. Как мне нравится!!!! А чуть позже пошли с Катюшей гулять по дендрарию. Очень красиво, магнолия цветет, и дошли до полян Тюльпанов. Там погуляли, пофотографировались, и домой. Вечером отдыхала, смотрела интересное кино.