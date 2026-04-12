Пасха! Утром встала, поставила уточку в духовку, сварила рис на гарнир. Побездельничала с книгой немного – шуметь нельзя, гости ж спят. Собралась и на работу. Продаж немного. Сегодня сделала очень важное дело: сделал заявку на рефинансирование ипотеки, из Сбб в Тиньк. Оказалось, что эта операция проще простого, а не так как мне говорили: с новыми данными БТИ, оценками, юристами и так далее. Подала заявку, через три дня приедет представитель, и процесс запустим! Если все будет как я хочу, то очень снизится платёж. Ура! Вечером заехала за Машей на Генерала, взяли кофе и чай в Табрисе, и пошли гулять. Хотели по дендрарию, ну там как-то очень промозгло сегодня. В итоге пошли гулять на дачах, мой любимый район. Даже прогулялись по Абрикосовой. В отличном настроении, наобщавшись, домой. Душ и отдыхать