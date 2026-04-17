И снова магнолия

С утра встала, настроение замечательное. Наводила порядки, готовила вкусно завтрак. Немного пошила, отремонтировала вещи что лежали. Собраться и на работу. Переделала рабочие дела, да частично свои. Сегодня на улице солнышко, +20, в магазин ходила в футболке, настроение огонь! Отправила босоножки на авито, прогулялась. С завтрашнего дня дожди, поэтому наслаждаемся сегодняшним теплом. Продажи сегодня нормальные. Вечером скатала отдала обувницу. Зачистка, как я люблю. Приехал милый. Немного прогулялись в красивых сумерках, настроение замечательное…