Утром снова кошки разбудили. Уснуть больше не смогла. Приготовила завтрак. Пошила, поремонтировала одежду. Собралась и на работу. Сегодня снова болото. Озвучили ЗП за март – просто до слез. Хотела писать заявление. Поговорила с Машей, в мае сделаем другой график (будет 3/3), попробую вторую работу. Иначе я финансово не вывожу, все глубже вниз. Настроение отвратительное(((( От весёлого лисёнка не осталось ничего. Какая-то страшная тётка смотрит на меня из зеркала. Разбирала фотографии с 24-й год. Прям добить как будто.. Но… вечером вечером заезжала милый, сказал, что все будет хорошо. Привез букетик, что за милота… Домой, пролежала с кошкой на диване в темноте час. Ванная, перезагрузка, полегчало, спать.