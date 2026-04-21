Розовая мелодия весны

Снова ранний подъём, кошки. В хлебопечке приготовила бездрожжевое тесто, приготовила пиццу. С утра прям сил мало, энергии мало. Но! Нарядилась: говорят, чем хуже у тебя дела идут, тем лучше надо выглядеть. Настроение улучшается… Сходила в ВБ, в ozon, на почту. И в продуктовый. Отдала все сыну, заехала распечатать две фотографии, нам на стену в рамки. И до Кати. Болтали, уютно так, она собралась и до Золотого Яблока в Галерее. У неё сертификат с дня рождения, надо обналичить. В этот раз мы удачно сходили: очень было продуктивно, интересно, а то в первый раз после моего дня рождения мы были в трансе от посещения этого магазина)))) там же все женщины города К. собираются. Вернулись Кате, а она заранее замариновала курятину. Я купила овощей, уголь, розжиг. Заехали взяли восемь кирпичиков на абрикосовой. И было чудесно: приготовили мяско, кастеров, очень вкусно получилось. Я уехала домой, приехала милый. Накормила его вкусно, а потом пошли с Катей гулять дендрария. И это был чудесный день!!