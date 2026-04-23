Утром встала в отличном настроении. Приготовила завтрак, и приготовила сразу обед. Собрала все с собой, собралась сама, на работу. Выехала пораньше, забрала фотографии из фотоцентра, заехала в крепёжный центр на Бабушкина – но там не было необходимых крепежей, что моему милому надо. Приехала раньше, поэтому пошла прогулялась. Нашла шикарные цветы на территории храма. Нежность такая… На работе сегодня по продажам лучше, чем вчера. Вечером заезжал милый, пообщались. Приехала домой, досмотрели с сыном фильм Зелёная книга.