by natalytry
Утром встала в отличном настроении. Приготовила завтрак, и приготовила сразу обед. Собрала все с собой, собралась сама, на работу. Выехала пораньше, забрала фотографии из фотоцентра, заехала в крепёжный центр на Бабушкина – но там не было необходимых крепежей, что моему милому надо. Приехала раньше, поэтому пошла прогулялась. Нашла шикарные цветы на территории храма. Нежность такая… На работе сегодня по продажам лучше, чем вчера. Вечером заезжал милый, пообщались. Приехала домой, досмотрели с сыном фильм Зелёная книга.
23rd April 2026

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
