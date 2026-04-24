by natalytry
Ночь была какая-то беспокойная, ещё и ураган лютый - казалось, дом шатается. Утром встала, завтрак приготовила, и сразу же приготовила обед: пюре с фрикадельками. Покрасила волосы кондиционером, собралась и на работу. В первой половине рабочего дня никого. Ко мне приезжал представитель ТБанка, оформили кэцп. Но дальше снова ступор какой-то технический. Пока не победили. По продажам мало. Вечером приехала, дома оч холодно! Отопление отключили еще 15 апреля, а у нас холода в этом году какие-то сибирские. Пыталась настроить сплит на тепло. Не удалось, старый он. Менять его будем летом. На выходных поеду в станицу, заберу обогреватель.
24th April 2026 24th Apr 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
