Утром снова кошки разбудили, пыталась ещё час уснуть, не получилось. Пошла приготовила завтрак, покушала. И решила исправлять настроение – идти на прогулку! И это я большая молодец! А то день сурка какой-то, а я такое не люблю. Чудесно погуляла по району, погодка солнечная, хоть и холодно для конца апреля. Купила продукты, зашла в ВБ, домой, собраться и на работу. Сегодня на работе отличные продажи, я очень довольна. А ещё я на старом ноутбуке доделала зачистку фотографий, навела порядки, ура! Какая молодец!