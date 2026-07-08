Топливный кризис в стране – на работу на велосипеде

Утром встала, умылась и пошла печь блинчики. Приехал миленький. Покушали, пообнимались. Он настоял, чтобы я именно сегодня ехала на работу на велике. Хорошо, что я согласилась! Такой кайф! Через поля сельхоза, столько удовольствия! Примчалась на работу, быстро переоделась, и трудиться. Заявление о приеме на работу подписали, хороший день… Сегодня особо великих задач нету, заявок не было. Разбирали текучку, разбирали старые документы. Обед на Платановом бульваре. Сегодня после рабочего дня у меня первый сеанс массажа у Любовь Алексеевны. Как мне понравилось! Всю промяла, от головы до ног. Я вышла и поняла что не хочу ехать на машине, дошла пешком до работы. Переоделась в спортивное, пообщалось с Машей, и домой. Пошла пешком, велик рядом, с Любашей болтала. А потом… ветер в лицо, колеса крутятся, какое удовольствие! Дома ужин и отдых… жизнь… ты такая классная…