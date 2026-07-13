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by natalytry
Photo 2354

Утром милый приготовил вкусный завтрак. Общались, смеялись, наводила порядки, коммуналку разобрала. Собралась и на работу. Сегодня активно! В обед покушать и прогулка по району, с сыном и мамой общалась. После работы на массаж, какой кайф… потом заехала на мойку-робота, помыла машинку. На ВБ, там белый рюкзачок, супер! Домой, душ, перекус, и в чудесном настроении - горизонтальное положение.
И самое главное: ко мне возвращаются силы!! Наконец-то!!! Хватит этих работ без выходных и переживаний без остановки.
Нормальные выходные, классная работа, качественно проведенное время с любимым… налаживание финансовой стабильности… счастье…
13th July 2026 13th Jul 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
644% complete

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