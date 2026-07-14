Завтрак на балконе с видом на небо и птиц

Утром подъём в шесть, настроение огонь! Наушники, аудиокнига, готовить завтрак и кушать, потом наводить дома красоту. Убрала стройматериалы - пока в детскую комнату (надоело спотыкаться об них на проходе, всё равно толку от этого нету. Как будет настроение – так буду доделывать ремонт потихоньку. Неожиданно приехал милый! Чудесно провели время! Потом быстро собраться , нарядиться, и на работу. На работе сегодня много дел, всевозможная интересная текучка. Ближе к обеду в цех, там забрали наличку по моему договору. Довольная! Потом в город, через Леруа. Там купили обои в офис, и я себе рулон обоев присмотрела в зал, акцентные классные. А ещё горшки для цветов. Вернулись в офис, пересадили цветы, красота! Поболтала с ребятами соседями и домой. Заехала в автосвет, неинтересно, буду ещё искать варианты. Домой, душ, ужин, маска для лица, настроение отличное. Любашке сделала поздравительные видео на завтра, ей исполняется 38. Пообщалось с милым перед сном и отдыхать. Чудо день!!