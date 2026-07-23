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Моя душа родная by natalytry
Photo 2361

Моя душа родная

Очень ранний подъём, вроде бы и не выспалась, но больше не уснула. Вкусно позавтракала, почитала книжку, общалась с моей Женей, созвонилась с мамой. Нарядилась и на работу. На работе много всякого. Днём к стоматологу, поставили временную коронку. В перерывах покушали арбуз, вкусно. Уехала с работы пораньше, потому что зуб разболелся и опухла десна. Можно было поехать к стоматологу и снять, но решила что подожду, может улучшится. Приехала покушала, диванчик любимый – кайф! Пока ждала милого - уснула. А то последние две ночи какие-то короткие. Приехал милый, нарассказывал всяких разных интересных смешных историй, как к ним сегодня приезжали вся верхушка МВД. Проводила милого, и в постель. Легла пораньше
23rd July 2026 23rd Jul 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
647% complete

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