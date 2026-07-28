Сказочный домик с утренней прогулки

Утром подъём, послушала девчонок моих: Танюша рассказывает об утренних прогулках с собакой и разных инсайтах. Вдохновилась и тоже пошла гулять)) потом собралась и на работу. Сегодня много работы. И созвоны были по ИИ, и много рутинки. На обед сходили до «Территории зрения», мне перепроверили зрение и купили линзы. Покушать, и снова работать! Позвонил вчера сын: покупай билеты домой. Сегодня всё оформила, купила. Через неделю сынок приедет, ура!!!! после работы с милым хотели кофе попить, я выбрала кофейню с видом на Кубань, а она оказывается уже закрыта. В итоге погуляли по закрытой территории ЖК, милый покачал меня на качели, так расслабило... Так клево… Домой. Зашла в озон, а милый мне купил новый тостер! Вот это чудеса! Домой, новый тостер опробовать. Клевый! Душ и отдыхать.