Утром завтрак и на работу. Много работы снова, мозги кипят, мозги работают, новые нейронные связи случаются, жизнь прекрасна! На обед до бульварного кольца. Симба пропал, через окно. Слава Богу, нашелся под окнами в полуподвальном. Меня записали на маникюр. Красивый красно-рыжий, мне понравилось! Давно мне не делали маникюр, все сама и сама. На работе снова много задач, готовим договор. Надо успеть, чтобы денежку перевели завтра. Тогда в ЗП пойдёт и этот договор. А милый был в наряде, и сегодня утром написал что будет не на связи. И только вечером позвонил. Приехал и рассказал страшное… что произошло сегодня на работе. Боги, берегите его, пожалуйста… поговорили, сделала массаж, уехал. А ещё он купил мне новую бутербродницу и самое крутое – стереосистему в машину. Ура!!!! Ааааа!!!!