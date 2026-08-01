Подсматривает 😍🧡

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Оч ранний подъем. Позавтракали вкусно, и милый уснул на пять часов. А мне так хорошо… Пока он спал, я билеты купила на поезд на вт. Подготовила все для готовки для обеда. Сходила в ВБ. Убралась. Днём проснулся любимый, приготовили вместе покушать, поели, побездельничали. Потом поехали сдали машинку на установку магнитолы, ура!!! потом забрали машинку… Я до Маши, пыталась через Wi-Fi установить музыку, но что-то не доделала. Но можно слушать через Bluetooth. Машу завезла домой, и домой. Покушать и отдыхать