Подъём, вкусный завтрак, собраться и на работу. Сегодня снова много работы, кайф! И сегодня я получила зарплату. Довольная! Очень!!! Правда, после распределения по счетам оказалось, что я немного получила🤣🤣🤣. Но всё равно я красотка. И задел на будущее хороший!!! На обед ездила домой и ела борщ. Скачала наконец-то Яндекс музыку на новую магнитолу. После обеда пришло SMS с информацией, что Вовин рейс сильно задерживают. И все переигралось: я билет отменила, ЖД билеты вернула. Андрей купил билет позже, на 23-е до Краснодара прямой. Меня это очень устраивает, мне не надо ехать далеко забирать ребёнка. С билетами решила, всё обсудила, хорошо. Домой, ужин. И пошла прогуляться с удовольствием - по району, с Любашкой на телефоне. Вечером лайт режим с сериальчиком и отдыхать