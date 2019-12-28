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...были в поликлинике и,пользуясь случаем ,я продлила больничный-теперь я не дежурю 31...ох,мне ещё предъявят за это....
...были у свекров на ужине по поводу дня рождения...
...вчерашняя "любовь" А.улетучилась-скорее это было чувство вины-сегодня уже во всем раздражаю...
...из России с любовью;)
...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек...
...люблю кофе,ночь,молчать...
...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и детей...
Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю свой...