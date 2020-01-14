...а ещё вчера все было хорошо,а сегодня ,с самого утра ,раздраженная реплика в мою сторону и все,настроения нет...на целый день ...
...отвела Улю в садик и впервые заплела колосков две косички,думала после тихого часа все расплетется,но, нет)
...ездили со свекровью на кладбище...
...с мамой он разговаривает о сосульках на крыше,новых магазинах,количестве машин на дороге,помогает снять верхнюю одежду,и тут же, со мной,с точностью до наоборот...
...дома нажарила чебуреков-девочки их любят,посадила черенки замиалькускаса с корешками...
...завтра опять на дежурство-пока работа для меня очень,очень большой стресс...
...из России с любовью;)
...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек...
...люблю кофе,ночь,молчать...
...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и чужих детей...
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