Faces

...а ещё вчера все было хорошо,а сегодня ,с самого утра ,раздраженная реплика в мою сторону и все,настроения нет...на целый день ...

...отвела Улю в садик и впервые заплела колосков две косички,думала после тихого часа все расплетется,но, нет)

...ездили со свекровью на кладбище...

...с мамой он разговаривает о сосульках на крыше,новых магазинах,количестве машин на дороге,помогает снять верхнюю одежду,и тут же, со мной,с точностью до наоборот...

...дома нажарила чебуреков-девочки их любят,посадила черенки замиалькускаса с корешками...

...завтра опять на дежурство-пока работа для меня очень,очень большой стресс...