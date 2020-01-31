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Hugs and Cuddles by olesyarain
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Hugs and Cuddles

...Антон наслаждается поздним отцовством...

...Продуктивный день- съездили с Катей на рентген-очень удачно,без очередей и результат радует...
...после Антон съездил на очередное собеседование -100% из 100 ...свой выбор он сделал,надеюсь, интуиция и здравый смысл помогли принять решение ...
...вечером ,в 21-26 мы с Антоном очень захотели Колы с корицей,девочки поддержали и захотел шоколада и снеков...а магазин работает до 22...так быстро вчетвером мы ещё не собирались)
31st January 2020 31st Jan 20

Olesya

@olesyarain
...из России с любовью;) ...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек... ...люблю кофе,ночь,молчать... ...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и чужих детей... Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю...
26% complete

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