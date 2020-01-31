Hugs and Cuddles

...Продуктивный день- съездили с Катей на рентген-очень удачно,без очередей и результат радует...
...после Антон съездил на очередное собеседование -100% из 100 ...свой выбор он сделал,надеюсь, интуиция и здравый смысл помогли принять решение ...
...вечером ,в 21-26 мы с Антоном очень захотели Колы с корицей,девочки поддержали и захотел шоколада и снеков...а магазин работает до 22...так быстро вчетвером мы ещё не собирались)
...из России с любовью;)
...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек...
...люблю кофе,ночь,молчать...
...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и чужих детей...
Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю...