...на сезонной распродаже в ДМ купили снегокат-все довольны!
...а ещё,сегодня узнала,что в мае начнут строить школу в минутах ходьбы от дома,ещё ближе ,чем детский сад! И,сразу проблема-как через четыре года попасть на две торжественные линейки-Ульянке в 1,а Кате- в 11 класс?
...из России с любовью;)
...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек...
...люблю кофе,ночь,молчать...
...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и чужих детей...
Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю...