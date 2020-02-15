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by olesyarain
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...на сезонной распродаже в ДМ купили снегокат-все довольны!
...а ещё,сегодня узнала,что в мае начнут строить школу в минутах ходьбы от дома,ещё ближе ,чем детский сад! И,сразу проблема-как через четыре года попасть на две торжественные линейки-Ульянке в 1,а Кате- в 11 класс?
15th February 2020 15th Feb 20

Olesya

@olesyarain
...из России с любовью;) ...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек... ...люблю кофе,ночь,молчать... ...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и чужих детей... Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю...
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