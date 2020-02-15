...на сезонной распродаже в ДМ купили снегокат-все довольны!

...а ещё,сегодня узнала,что в мае начнут строить школу в минутах ходьбы от дома,ещё ближе ,чем детский сад! И,сразу проблема-как через четыре года попасть на две торжественные линейки-Ульянке в 1,а Кате- в 11 класс?