....устала... настолько,что хочется плакать... если бы А. приходил с дежурства,я бы ему обязательно ванну с пеной набрала...видимо,много хочу-не 8е же марта)))

...впереди 3 выходных-нужно решить вопросы с Ульянкиным здоровьем,съездить на работу-сделать прививку от кори...