....устала... настолько,что хочется плакать... если бы А. приходил с дежурства,я бы ему обязательно ванну с пеной набрала...видимо,много хочу-не 8е же марта)))
...впереди 3 выходных-нужно решить вопросы с Ульянкиным здоровьем,съездить на работу-сделать прививку от кори...
...из России с любовью;)
...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек...
...люблю кофе,ночь,молчать...
...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и чужих детей...
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