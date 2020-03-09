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by olesyarain
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....устала... настолько,что хочется плакать... если бы А. приходил с дежурства,я бы ему обязательно ванну с пеной набрала...видимо,много хочу-не 8е же марта)))
...впереди 3 выходных-нужно решить вопросы с Ульянкиным здоровьем,съездить на работу-сделать прививку от кори...
9th March 2020 9th Mar 20

Olesya

@olesyarain
...из России с любовью;) ...живу в Волгограде,работаю в паллиативе, мама двух девочек... ...люблю кофе,ночь,молчать... ...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов и чужих детей... Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю...
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LibbyLou77
Bubble baths can definitely help bad days. I hope tomorrow is a better one :)
March 9th, 2020  
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