... отсыпалась-а то 5,5 часов сна за 2е суток мало как то)))

... вечером вышли подышать воздухом-да не просто так, а в поисках манго... никогда не ела))) Купили-лежит, зреет...

...пока шди в магазин-к нам присоединились две огромные дворняги-шли и охраняли, тем самым заслужили банку корма)