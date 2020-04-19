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by olesyarain
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... отсыпалась-а то 5,5 часов сна за 2е суток мало как то)))
... вечером вышли подышать воздухом-да не просто так, а в поисках манго... никогда не ела))) Купили-лежит, зреет...
...пока шди в магазин-к нам присоединились две огромные дворняги-шли и охраняли, тем самым заслужили банку корма)
19th April 2020 19th Apr 20

Olesya

@olesyarain
...из России с любовью;) ...живу в Волгограде,работаю в детском паллиативе, мама двух девочек... ...люблю кофе,ночь,молчать... ...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов ... Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю свой...
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