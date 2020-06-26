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🐌🐌🤪 by olesyarain
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... улитки "синхронизировались" с моим графиком и обедают сутки /через двое... вот такой я улитковод...но,мне прислала фото женщина, которой я парочку с этого вылупа пристроила-так у неё они на 2,5 см меньше и ещё даже не окрасились... так что я - о го го, ещё и советы по питанию надавала)))
26th June 2020 26th Jun 20

Olesya

@olesyarain
...из России с любовью;) ...живу в Волгограде,работаю в детском паллиативе, мама двух девочек... ...люблю кофе,ночь,молчать... ...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов ... Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю свой...
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