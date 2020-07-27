... все больше желание забросить проект...

... может быть, дневник?

... проснулись поздно(а, вот, надо раньше ложиться😡). Завтрак, косы, салат Антону на обед... а тут и он приехал, а мы-гулять. Грибы полили-опять один наклюнулся, пошли на пруд-гулять, не купаться... я брезгую в нем купаться, хотя, видела рыбу, раков, цаплю... Уля играла с мальчиком Мишей, кормила уток, у меня загорелись плечи-но не болят... Потом-магазин, рынок, благо все в 5и минутах от дома😊...Дома - никого-Катя уехала в Центр,я Улька и купала-и готовить-блины с мясом, супчик с зелёным горошком... Антон приехал-ужин, кофе, и они гулять ушли, а я - убираться, гладить, а, ещё пирог сладкий со смородиной испекла... опять смотрели "Любовь и голуби")))... вот и отдохнула... завтра на работу-что то переживаю😷