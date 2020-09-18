#день первый

Отпуск!!!

На работе очень устала, пришла домой-даже пыталась выплакаться... отпустило после ванны с музыкой на максимум-подпевала во всю силу BRUTTO NOSTRA...

... Забрала подарок для Антона. Зная, что все может не понравиться, (ну бесит и раздражает его все) вечером и подарила...

... холодильник привезли