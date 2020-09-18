день первый

Отпуск!!!
На работе очень устала, пришла домой-даже пыталась выплакаться... отпустило после ванны с музыкой на максимум-подпевала во всю силу BRUTTO NOSTRA...
... Забрала подарок для Антона. Зная, что все может не понравиться, (ну бесит и раздражает его все) вечером и подарила...
... холодильник привезли
...из России с любовью;)
...живу в Волгограде,работаю в детском паллиативе, мама двух девочек...
...люблю кофе,ночь,молчать...
...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов ...
Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю свой...