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#день первый by olesyarain
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#день первый

Отпуск!!!
На работе очень устала, пришла домой-даже пыталась выплакаться... отпустило после ванны с музыкой на максимум-подпевала во всю силу BRUTTO NOSTRA...
... Забрала подарок для Антона. Зная, что все может не понравиться, (ну бесит и раздражает его все) вечером и подарила...
... холодильник привезли
18th September 2020 18th Sep 20

Olesya

@olesyarain
...из России с любовью;) ...живу в Волгограде,работаю в детском паллиативе, мама двух девочек... ...люблю кофе,ночь,молчать... ...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов ... Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю свой...
82% complete

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