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#день четвертый by olesyarain
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#день четвертый

... Катя заболела...
... Улю отвела в сад, а после-досыпала)
... купила канцтовары в садик,рыбки котам...

... а на фото - 1)пришел долгожданный Лео для Ули 2) началась осень- я впервые надела колготки 3)забрала новые туфли... как я отвыкла от такой обуви!!! кеды, кроссовки, балетки, слипоны... но не каблуки... а туфли преобрела для тёплого брючного костюма, скучающего не первый год из за беременности, лишнего веса в декрете...
21st September 2020 21st Sep 20

Olesya

@olesyarain
...из России с любовью;) ...живу в Волгограде,работаю в детском паллиативе, мама двух девочек... ...люблю кофе,ночь,молчать... ...не люблю шапки,праздники,ветер,чужих котов ... Аналогичный русскоязычный проект закрылся, теперь я продолжаю свой...
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