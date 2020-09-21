#день четвертый

... Катя заболела...

... Улю отвела в сад, а после-досыпала)

... купила канцтовары в садик,рыбки котам...



... а на фото - 1)пришел долгожданный Лео для Ули 2) началась осень- я впервые надела колготки 3)забрала новые туфли... как я отвыкла от такой обуви!!! кеды, кроссовки, балетки, слипоны... но не каблуки... а туфли преобрела для тёплого брючного костюма, скучающего не первый год из за беременности, лишнего веса в декрете...