IMG_7912_w

10 из 365. 10 января. Планировала поделать что-нибудь нужное сегодня, но полдня прошло в разъездах и решила, что раз так, то пусть сегодня будет прогулка. И пощелкать немного времени осталось. Ничего сложного и нового сделать бы не получилось за это время, но хотя бы просто камеру в руки взяла.



10 of 365. January 10th. I planned to do something needed today, but half a day passed on the road — it turned out to be a walk. And take a picture of the time left. Nothing complicated and new could be done during this time, but at least I just took the camera in my hands.