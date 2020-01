IMG_8348_w

22 января. Надеялась разобраться с этим предметом за 3 часа, но не вышло, в итоге 5 часов, 3 раза переснимала. Металлические предметы ловят блики отовсюду, но если обложить полностью белым, тоже неинтересно получается. Жду ответа заказчика лежа в шавасане.



January 22. I hoped to deal with this subject in 3 hours, in the end 5 hours. Redid 3 times. Metal objects catch glare from everywhere, but if you cover it with a completely white background - it’s not interesting.Waiting for a response from the customer lying in shavasana.