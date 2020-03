IMG_2188

21 из 366. 27 марта. Спонтанный обед и спонтанное фото. Только вчера задумалась о том как быстро оказались позабыты и позаброшены натюрморты. когда необходимость по работе снимать и обрабатывать. Как подумала так вот, вдохновение промелькнуло :)



21 of 366. March 27. Spontaneous lunch and spontaneous photo. Just yesterday I thought about how quickly the still lifes were forgotten and abandoned. when the need for work to remove and handle. As I thought so, inspiration flashed :)